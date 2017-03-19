التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة بيدفيست

البدري يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة ييدفيست بدوري الأبطال

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح تشكيل فريقه في مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي في إطار مباريات دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء اليوم الأحد على ملعبه بجنوب أفريقيا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

واستقر البدري على الدفع بثلاثة لاعبين في مركز الإرتكاز الدفاعي خلال المباراة، وهو أحمد فتحي وحسام عاشور إلى جانب عمرو السولية في ظل غياب حسام غالي.

كما سيتواجد عمرو جمال في الخط الهجومي للأهلي ومن خلفه الثنائي عبد الله السعيد ووليد سليمان، في ظل غياب جونيور أجايي للإصابة.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الاهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، احمد فتحي، عمرو السولية، عبد الله السعيد، وليد سليمان.

خط الهجوم: عمرو جمال.