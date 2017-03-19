تقرير..هل تظهر”ريمونتادا نيجيرية” في لقاء الزمالك ورينجرز

الزمالك في اختبار صعب أمام رينجرز النيجيري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبار صعب مساء غد اليوم الأحد، حينما يحل ضيفاً على فريق رينجرز النيجيري في مباراة الإياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك فوزاً كبيراً في مباراة الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب السلام.

ويخشى الزمالك من مفاجأت الفريق النيجيري والذي سيتسلح بعاملي الأرض والجمهور في لقاء اليوم، بالإضافة للخوف من التحكيم الأفريقي وارضية الملعب.

ويسعى الزمالك للعودة للقاهرة بأقل الخسائر وضمان التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا لمواصلة المشوار نحو الصراع على اللقب الأفريقي.

“الريمونتادا” أو العودة التاريخية، كلمة باتت متداولة بكثرة في الأيام الماضية، فمنذ تحقيق فريق برشلونة الإسباني لمعجزة كروية أمام فريق باريس سان جيرمان في دور الـ16 دوري أبطال أوروبا، وتعويض خسارته في الذهاب برباعية نظيفة، للفوز بسداسية مقابل هدف في لقاء الإياب وخطف بطاقة العبور.

الريمونتادا كابوس يهدد الزمالك في نيجيريا

ويخشى الفارس الأبيض من حدوث أي ريمونتادا في مباراة اليوم، خاصة بعد مباراة فريق سموحة السكندري وستارز الكيني، والتي كاد يحقق فيها الفريق الكيني عودة تاريخية، فبعد خسارته ذهاباً في القاهرة برباعية نظيفة، عاد وأسقط الفريق السكندري بثلاثية في مباراة الإياب اليوم، وكان قريباً من الإطاحة بسموحة من البطولة.

ويحتاج فريق رينجرز النيجيري للفوز بثلاثة أهداف نظيفة من أجل إقصاء الزمالك وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.