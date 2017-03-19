ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ميلان وجنوى

ميلان ينتزع فوز صعب من جنوى

انتزع فريق ميلان الإيطالي فوزاً صعباً من أنياب ضيفه جنوى بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة والعشرين ضمن نافسات الدوري الإيطالي والتي أقيمت على ملعب سان سيرو.

ويدين ميلان بالفوز وحصد النقاط الثلاث، للاعبه ماتياس فرنانديز الذي أحرز هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 33.

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وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد جنوى عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.