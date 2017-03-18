بالتفاصيل..الشناوي يخضع للتحقيق في الزمالك

الشناوي يخضع للتحقيق في الزمالك

خضع الحارس الدولي أحمد الشناوي حامي عرين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتحقيق في النادي اليوم السبت، بعد اتهامه بتعمد الهروب من مباراة رينجرز النيجيري.

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره رينجرز النيجيري مساء غداً الأحد في إطار منافسات إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وحضرأحمد الشناوي للتحقيق مع الشئون القانونية بنادي الزمالك برئاسة محمود خالد، حيث نفى اللاعب إدعاءات الهروب من مباراة رينجرز.

وقدم الشناوي الأشعة للمستشار القانوني التي تثبت معاناته من الإصابة وتورم وجهه بعد إصابته في مباراة الذهاب امام رينجرز.

الشناوي ينفي اتهامات الهروب من مباراة رينجرز

ونفى الحارس جملاً وتفيصلاً إتهام رئيس النادي مرتضى منصور به بالتمارض والهروب من المباراة.

ويستعد المستشار القانوني للزمالك لتقديم تقرير إلى رئيس النادي مرتضى منصور بشأن التحقيق مع الحارس ونتائجه.

وكان مرتضى منصور قد هدد أحمد الشناوي بعد إتهامه تعمدي الهروب والتمارض لعدم المشاركة في مباراة رينجرز.