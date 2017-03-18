مركز جديد لـ«أحمد فتحي» في مباراة بطل جنوب أفريقيا

البدري يجهز أحمد فتحي لشغل مركز جديد أمام بيدفيست

يستعد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز أحمد فتحي نجم الفريق للعب في مركز جديد في مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيدفيست عصر غداً الأحد في إطار منافسات إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وعمد البدري على تدريب أحمد فتحي في مركز الجناح، والذي يعاني منه الفريق بشدة في ظل الإصابات لاتي ضربت ثنائي الفريق جونيور أجاي ومؤمن زكريا.

البدري يدرس الدفع بأحمد فتحي في مركز الجناح

ويدرس البدري الدفع بأحمد فتحي ف يمركز الجناح في مباراة الغد، خاصة في ظل نيته الإعتماد على لاعبي إرتكاز وهما حسام عاشور وعمرو السولية، وأمامها عبد الله السعيد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بهدف نظيف.