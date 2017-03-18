صورة..لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد «البدري» في جنوب أفريقيا

الأهلي يحتفل بعيد البدري في جنوب أفريقيا

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني بالإحتفال بعيد ميلاد حسام البدري المدير الفني للفريق في جنوب أفريقيا.

تورتة من لاعبي الأهلي للاحتفال بعيد ميلاد البدري

وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني على الإحتفال بحسام البدري، عقب مران الفريق الأخير مساء اليوم السبت، حيث قاموا بإحضار تورتة للاعب عقب تناول العشاء.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي عصر غد الأحد في إطار منافسات إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام بيدفيست الجنوب أفريقي بهدف نظيف.