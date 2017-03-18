تطورات جديدة في إصابة جونيور أجاي

أجاي يقترب من العودة لتدريبات الأهلي

اقترب المهاجم النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي.

ويعاني أجاي مهاجم الأهلي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في لقاء بيدفيست في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي.

أجاي يبدأ الجري بعد 27 ساعة

وخضع المهاجم النيجيري لتدريبات في الجيم خلال الأيام الماضية، على أن يبدأ اللاعب عمليات الجري عقب 27 ساعة، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويغيب أجاي عن صفوف المارد الأحمر في مباراة العودة أمام فريق بيدفيست بطل جنوب أفريقيا والمقررة غداً الأحد.