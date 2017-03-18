التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيدفيست

البدري يستقر على تشكيلة مباراة بيدفيست

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري على التشكيل الذي سيواجه به نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي غدًا في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وينوي البدري الدفع بعلي معلول في الجبهة اليسرىن على أن يلعب محمد هاني في الجبهة اليمنى وأحمد فتحي في الوسط، بينما يقود عمرو جمال هجوم الفريق الأحمر.

عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام بيدفيست

وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول – أحمد حجازي – سعد الدين سمير – محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – أحمد فتحي – عبد الله السعيد – وليد سليمان

خط الهجوم: عمرو جمال