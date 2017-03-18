رمضان صبحي يخطف أنظار جماهير تشيلسي الإنجليزي

رمضان صبحي يواصل التألق مع ستوك سيتي

تألق الفرعون المصري رمضان صبحي نجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي بشدة في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي.

وكان ستوك سيتي قد سقط في فخ الخسارة أمام فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة التاسعة والعشرين بالبريميرليج.

جماهير تشيلسي تتغلز في رمضان صبحي عبر تويتر

وخطف رمضان صبحي إعجاب جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي التي قامت بالتغزل في اللاعب المصري وبمهاراته العالية.

وأشادت جماهير البلوز عبر مواقع التواصل الإجتماعي بنجم الفراعنة، متسائلة عن اللاعب ومتوقعة أن يصبح أحدث أبرز النجوم في الفترة المقبلة.