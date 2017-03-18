خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيدفيست

حسام البدري يتلقى خبر سار قبل مباراة بيدفيست

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري خبراً ساراً قبل مباراة الفريق أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقررة غداً الأحد.

مؤمن زكريا جاهزا لمباراة بطل جنوب أفريقيا

وشارك مؤمن زكريا مهاجم الأهلي في مران الفريق الرئيسي، حيث ظهر اللاعب بحالة فنية وبدنية جيدة، حيث أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الغد.

وتعافى مؤمن زكريا من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، والتي أبعدته تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين.

جدير بالذكر أنا الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب في القاهرة بهدف نظيف والتي أقيمت الأسبوع الماضي.