أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته قبل مواجهة بيدفيست

الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة بيدفيست

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخيرة قبل مباراة بيدفيست اليوم، السبت، والذي بدأ بمحاضرة سريعة من حسام البدري المدير الفني، كما شهد المران مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين مع البعثة في جنوب إفريقيا.

وتخلل المران جانب من التدريبات البدنية، بالإضافة إلى بعض من الجمل الفنية التي حرص البدري على تدريب اللاعبين عليها تمهيدا لتطبيقها في مباراة الغد.

واختتم البدري المران بتقسيمة سريعة شارك بها جميع اللاعبين، واستمرت لمدة 15 دقيقة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه بيدفيست في الساعة الثالثة والنصف من عصر غدٍ، الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.