إنريكي يعلق على مواجهة برشلونة أمام فالنسيا غداً في الليجا

إنريكي: فالنسيا منافس صعب

شدد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة على صعوبة مواجهة فريقه غدا أمام فالنسيا في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني “الليجا”.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة “فالنسيا خصم سيعطينا الكثير من الصعوبات ويجب علينا أن نقدم مباراة كبيره لكي ننتصر عليهم”.

وأضاف “الليجا ستحسم بأخر جولة ،الجدول صعب جدا للفرق التي تلعب في أوروبا وعلينا أن نكون جاهزون لمباراة الغد”.

وعن وقوعه في مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا قال ” منافس نعرفه جيدا ،ولعبنا معه أهم مباراة قد يلعبها أي فريق وهي نهائي الأبطال”.

وأتم حديثه “علينا بذل أقصى جهد في مباراة الغد وأن نحقق نتيجة إيجابية”.