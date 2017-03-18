رمضان صبحي يقود هجوم ستوك سيتي أمام تشيلسي

رمضان صبحي أساسيا مع ستوك سيتي أمام تشيلسي

أعلن الإنجليزي مارك هيوز المدير الفي لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه تشيلسي في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

وشهد التشكيل الأساسي لستوك سيتي تواجد المصري رمضان صبحي حيث دفع به هيوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي :