المحترفين

رمضان صبحي يقود هجوم ستوك سيتي أمام تشيلسي

كتب علي نبوي
- 18 مارس، 2017 4:05 م
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رمضان

رمضان صبحي أساسيا مع ستوك سيتي أمام تشيلسي

أعلن الإنجليزي مارك هيوز المدير الفي لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه تشيلسي في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

وشهد التشكيل الأساسي لستوك سيتي تواجد المصري رمضان صبحي حيث دفع به هيوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي :

حراسة المرمى : جرانت

خط الدفاع : باردسلي، شاوكروس، إيندي

خط الوسط : بيتيرس، كاميرون، ألين، والتزر،أرناتوفيتش

خط الهجوم : رمضان صبحي، بيراهينو.

 

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