ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ريال مدريد يحافظ على صدارة الليجا

حافظ فريق ريال مدريد الإسباني على صدارة الليجا، بعدما عاد من ملعب السان ماميس بفوز صعب على حساب أتليتك بلباو اليوم.

وحقق ريال مدريد الفوز على أتليتك بلباو بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الثامنة والعشرين بالدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

كاسيميرو يقود ريال مدريد للفوز بلباو

وفي الشوط الثاني، أدرك بلباو التعادل في الدقيقة 65 عبر لاعبه أدوريز، قبل أن يخطف البرازيلي كاسيميرو هدف الفوز للريال في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد 2 – 1 .

وبتلك النتيجة، حافظ الريال على صدارة الليجا بعدما رفع رصيده لـ65 نقطةبفارق خمس نقاط عن ملاحقه برشلونة الذي يلعب غدًا أمام فالنسيا بالجولة ذاتها، ويتبقى للريال مباراة مؤجلة أن سيلتا فيجو، بينما تجمد رصيد اتليتك بلباو عند 44 نقطة في المركز السابع.