بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم السبت 18-3-2017 في الدوري الإسباني

بث مباشرة مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد اليوم السبت

يخوض ريال مدريد متصدر ترتيب الليجا اختبارا صعبا وذلك عندما يحل ضيفا على أتلتيك بيلباو مساء اليوم السبت 18-3-2017.

ويحتضن ملعب “سان ماميس” مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والتي تقام في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في تمام الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء محتلا صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة ، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز السابع برصيد 44 نقطة.

أتلتيك بيلباو وريال مدريد بث مباشر

ويطمح الفريق الملكي في مواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز في هذا اللقاء بالرغم من صعوبته خاصة وأنه يقام على ملعب بيلباو.

ويخوض ريال مدريد هذا اللقاء متشيا بالفوز في المباراة السابقة أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وتربعه على صدارة الترتيب ، وسقوط ملاحقه برشلونة.

يوتيوب يلا شوت مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد اليوم 18-3-2017

واستدعى زيدان قوته الضاربة لهذا اللقاء حيث شهدت قائمة الفريق عودة الويلزي جاريث بيل بعد انتهاء إيقافه حيث من المتوقع أن يشارك في المباراة منذ بدايتها بجانب بنزيمة وكريتسيانو.

بينما يتطلع أتلتيك بيلباو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ومواصلة نتائجه الإيجابية على ملعبه مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد

تنقل قنوات بين سبورتس مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في تمام الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

