ماذا قال مدرب بيدفيست في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي؟

هانت: المباراة صعبة على الأهلي

أكد جافين هانت المدير الفني لبيدفيست على صعوبة مباراة فريقه غداً امام الأهلي مشيرا إلى أنها ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة للفريق الأحمر لأنها تقام في توقيت صعب.

ويحل الأهلي صيفا على نظيره بيدفيست عصر غد الأحد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يكفي المارد الأحمر التعادل من أجل التأهل لدور المجموعات.

وقال هانت في المؤتمر الصحفي للمباراة “مباراة الغد ستكون صعبة على الأهلي لأننا اخترنا ميعاد المباراة في الثالثة والنصف لعلمنا بأن الفرق المصرية تعاني عندما تعلب في درجة حرارة مرتفعة”.

هانت: سنهزم الأهلي ورفضت تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح

وأضاف “الفرق المصرية لا تحيد إخراج كل ما تملك في حالة خوضها المباريات في درجة حرارة عالية”.

وأتم حديثه “سنهزم الأهلي ورفضت تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح لثقتي الكاملة في الفوز على الأهلي وإنهاء المباراة في الوقت الأصلي”.