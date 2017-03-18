ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ستوك سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يخطف فوزا قاتلا من ستوك سيتي بمشاركة رمضان صبحي

حقق تشيلسي فوزا قاتلا على ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “بريطانيا” في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

بداية المباراة كانت قوية من جانب تشيلسي حيث نجح ويليان في إحراز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 13 من ركلة حرة مباشرة خدع فيها حارس ستوك سيتي ، وتمكن جوناثان وولترز من إدراك التعادل لستوك سيتي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني نجح تشيلسي في خطف الفوز عن طريق مدافعه جاري كاهيل في الدقيقة 87 ن لتنتهي المباراة بفوز تشليسي بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة مشاركة المصري رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي حتى الدقيقة 90 ، حيث ظهر بمتسوى مميز مع فريقه بالرغم من الخسارة التي تعرض لها أصحاب الأرض.

وبهذ الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 69 ليغرد وحيدا في صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 36 نقطة.