بث مباشر مشاهدة مباراة ستوك سيتي وتشيلسي اليوم السبت 18-3-2107 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ستوك سيتي وتشيلسي اليوم السبت

يسعى تشيلسي متصدر جدول ترتيب البريميرليج إلى مواصلة نتائجه المميزة هذ الموسم وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على ستوك سيتي اليوم السبت 18-3-2017.

ويحتضن ستاد “بريطانيا” مواجهة ستوك سيتي وتشيلسي في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ستوك سيتي وتشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ستوك سيتي وتشيلسي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل تشيلسي هذا اللقاء محتلا صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة ، بينما يحتل ستوك سيتي المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

ستوك سيتي وتشيلسي بث مباشر

ويأمل رجال البلوز في مواصلة نتائجهم الرائعة هذا الموسم من أجل الاقتراب خطوة أكبر من تحقيق اللقب في ظل فارق الـ10 نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه.

ويدخل أبناء الإيطالي أنطونيو كونتي هذا اللقاء منتشيا بالفوز على مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وتأهله للدور نصف النهائي ، حيث سيطمح لاعبوه بالعودة بالثلاث نقاط.

يوتيوب يالا شوت مباراة ستوك سيتي وتشيلسي اليوم 18-3-2017

ويعول تشيلسي في هذا الموسم على كوكبة من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم الهداف دييجو كوستا والبليجكي إيدين هازارد وبيدرو رودريجيز.

بينما يتطلع أصحاب الأرض لإيقاف قطار تشيلسي ونحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عاملي الأرض والجمهور وذلك من أجل التقدم خطوة على سلم الترتيب.

ويعول مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي في مبارياته الأخيرة على لاعبه المصري رمضان صبحي والذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه.

القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وتشيلسي

تنقل مباراة ستوك سيتي وتشيلسي على قناة بين سبورتس في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

