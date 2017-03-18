رسميا.. تأحيل مباراة الأهلي أمام الداخلية والزمالك والشرقية

لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة الأهلي أمام الداخلية والزمالك والشرفية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تأجيل مباراة الأهلي أمام الداخلية والتي كان من المقرر أن تكون الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

كما قررت اللجنة أيضا تأجيل مواجهة الزمالك أمام مضيفه الشرقية الخميس المقبل أيضا بنفس الجولة وذلك لتعارضهم مع معسكر منتخب مصر المقبل.

ويدخل منتخب مصر في معسكر مغلق في الفترة من 22 إلى 28 من الشهر الجاري حيث يخوض خلاله مواجهة ودية أمام توجو استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 201 بالكاميرون.

وقررت اللجنة تأجيل هاتين المباراتين على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لهما عقب نهاية مباراتي الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.