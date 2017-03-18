كوبر يفاضل بين ثنائي الزمالك لضم أحدهما لمعسكر الفراعنة المقبل

محمد إبراهيم ومصطفي فتحي على رادار كوبر

يفاضل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول بين كلا من محمد إبراهيم ومصطفى فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضم أحدهما للمعسكر المقبل.

ويدخل منتخب مصر في معسكر مغلق في الفترة من 22 إلى 28 من الشهر الجاري حيث يخوض خلاله مواجهة ودية أمام توجو وذلك استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالجابون.

وكش مصدر مقرب من الجهاز الفني للفراعنة أن المدرب الأرجنتيني سيتابع مواجهة الزمالك أمام رينجرز غدا لحسم موقفه حول اللاعب الذي سيضمه للمعسكر المقبل.

وكان محمد إبراهيم قد انضم لمعسكر المنتخب الأخير قبل بطولة إمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون ، بينما غاب مصطفى فتحي لتعرض للإصابة في الركبة.