طلبان من محمود طاهر للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيدفيست

طاهر يتصل بلاعبي الاهلي قبل مواجهة بيدفيست بدوري أبطال افريقيا

أجرى محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اتصالاً ببعثة الفريق المتواجدة في جنوب أفريقيا استعداداً لخوض مواجهة بيدفيست.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء غداً الاحد في جنوب أفريقيا بإطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وحرص طاهر على الاطمئنان على لاعبي الأهلي قبل ساعات من خوض المباراة، مطالباً الجهاز الإداري لتوفير كافة احتياجات الفريق قبل اللقاء.

وطالب طاهر لاعبي الأهلي بضرورة تخطي عقبة بيدفيست وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى دور المجموعات من دري أبطال أفريقيا.

كما طالب رئيس الأهلي بضرورة تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الفريق ومواصلة المشوار في المنافسة على لقب دوري الأبطال الأفريقي.