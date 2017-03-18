المحترفين

النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام وست بروميتش ألبيون

كتب علي نبوي
- 18 مارس، 2017 1:33 م
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النني

النني احتياطيا مع أرسنال أمام وست بروميتش

أعلن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه وست بروميتش ألبيون في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتواجد المصري محمد النني على مقاعد البدلاء للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في قدمه في الشهر الماضي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي :

حراسة المرمى : تشيك

خط الدفاع : بيرلين – موستافي – كوسيلني – مونريال

خط الوسط  :رامزي – تشاكا – تشامبرلين – والكوت

خط الهجوم : سانشيز – ويلباك.

أما البدلاء :

أوسبينا – ميرتاسكير – جابريل – كوكولين – محمد النني – أيوبي – جيرو.

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