البدري يكشف بيدفيست للاعبي الأهلي بـ”فيديو مجمع”

البدري يطلب فيديو مجمع لكشف عيوب بيدفيست للاعبي الأهلي

يعقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء اليوم السبت على هامش المران الذي يخوضه الفريق.

ومن المقرر أن يتدرب لاعبو الأهلي مساء السبت في جنوب أفريقيا استعداداً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وطلب البدري من سيمو صفوت محلل أداء الأهلي، إعداد فيديو مجمع لمباريات بيدفيست الأخيرة من أجل عرضه على لاعبي القلعة الحمراء قبل المران.

ومن المقرر أن يلتقي البدري محاضرة فيديو أخرى في الثامنة من مساء اليوم السبت بعد تناول وجبة العشاء لشرح طريقة لعب بيدفيست في المباريات.

ويتطلع البدري لكشف نقاط القوة والضعف في صفوف بيدفيست للاعبي الاهلي قبل المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غداً الاحد بالبطولة الأفريقية.