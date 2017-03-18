عبد الحفيظ: لا توجد مباراة أقوى من الاهلي وبيدفيست في دوري الأبطال

مدير الكرة في الأهلي: مواجهتنا أمام بيدفيست هي الأقوى بالبطولة الأفريقية

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه مع بيدفيست الجنوب افريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء غداً الأحد في جنوب أفريقيا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن مواجهة فريقه أمام بطل جنوب أفريقيا تعد هي الأقوى في الدور الحالي من البطولة الأفريقية حتى الأن.

وأوضح عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن قوة بيدفيست تأتي من التكتيك الفني المميز الذي يتمتع به، مما يزيد من صعوبة مواجهته في البطولة.

وتمنى عبد الحفيظ أن يكون التوفيق حليفاً للاعبي الاهلي في مباراة الغد، مطالباً إياهم بتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأهل إلى دور المجموعات بالشامبيونزليج الأفريقي.