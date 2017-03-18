الأهلي يعلن جاهزية مؤمن زكريا لمواجهة بيدفيست

مؤمن زكريا يشارك في مباراة الاهلي وبيدفيست بشكل طبيعي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي عن جاهزية اللاعب مؤمن زكريا جناح الفريق للمشاركة في المباراة المقبلة أمام بيدفيست.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء غداً الأحد في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا في جنوب أفريقيا.

وشدد عبد الحفيظ على مشاركة مؤمن زكريا في مران الفريق مساء اليوم السبت بصورة طبيعية، بعدما غاب عن مران أمس الجمعة بسبب الإصابة.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد فضل منح مؤمن زكريا راحة من تدريب الجمعة بسبب شعوره بألام في العضلة الضامة خلال الأيام القليلة الماضية.

وفضل الجهاز الفن للأهلي إراحة زكريا على أن يعود للمشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي ليعلن عن جاهزيته لخوض المباراة القادمة للفريق.