أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يفكر في التعاقد مع مدافع الإنتاج الحربي

لؤي وائل يقترب من العودة للأهلي

يفكر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التعاقد مع لؤي وائل مدافع الإنتاج الحربي في الصيف المقبل.

ودخل لاعب الأهلي السابق على ردار الجهاز الفني للفريق الأحمر حيث يسعى البدري لترميم دفاعه في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن رغبة أحمد حجازي في الرحيل عن الفريق وخوض تجربة احتراف جديدة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب على أنه اقترب من العودة للأهلي وأن اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء أبدت إعجابها بعودة اللاعب بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريق الإنتاج منذ الانتقال إليه.

وكان لؤي قد انضم إلى الإنتاج الحربي منذ موسمين قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر لكن عقده ينتهي مع الفريق نهاية الموسم الجاري.