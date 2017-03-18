20 مشجعاً للأهلي في جنوب أفريقيا

وصول مشجعي الاهلي لجنوب أفريقيا لحضور لقاء بيدفيست

وصل عدد من مشجعي النادي الأهلي إلى مطار جوهانسبورج من بجنوب أفريقيا لحضور المباراة التي ستجمع الفريق مع بيدفيست في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء غداً الاحد في جنوب أفريقيا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

ووصلت الجماهير الاهلاوية إلى المطار الجنوب افريقي خلال الساعات الاولى من صباح اليوم السبت استعداداً لمؤازرة الفريق في مباراته المقبلة.

وتعمل السفارة المصرية على توفير أكبر عدد من التذاكر للجماهير المصرية، سواء المنتقلة إلى جنوب أفريقيا أو المقيمة هناك، من أجل حضور المباراة.

ويتسع ملعب بيدفيست لخمسة ألاف متفرج فقط، حيث يقع في الحرم الجامعي لجامعة بيدفيست في العاصمة الجنوب أفريقية، جوهانسبورج.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على بيدفيست في مباراة الذهاب من دوري ابطال أفريقيا بالقاهرة بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد حجازي.