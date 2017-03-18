قبل 48 ساعة من المباراة.. نفاذ تذاكر لقاء الأهلي وبيدفيست

نفاذ التذاكر الخاصة بمباراة الأهلي أمام بيدفيست في دوري الأبطال

نفذت التذاكر الخاصة بالمباراة التي ستجمع فريقي الأهلي وبيدفيست مساء غداً الاحد في إطار مباريات دوري الأبطال الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة مساء غداً الاحد في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لدوري الأبطال.

وأعلن نادي بيدفيست عن انتهاء بيع التذاكر الخاصة بالمباراة، حيث سيتم إغلاق منافذ البيع سواء العادية أو الإلكترونية بصورة نهائية.

ويتسع ملعب بيدفيست لخمسة ألاف متفرج فقط، حيث يقع في الحرم الجامعي لجامعة بيدفيست في العاصمة الجنوب أفريقية، جوهانسبورج.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على بيدفيست في مباراة الذهاب من دوري ابطال أفريقيا بالقاهرة بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد حجازي.