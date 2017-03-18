أخبار الأهلي اليوم.. أيوب: نتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام بيدفيست

أيوب: مواجهة بيدفيست صعبة ودرسنا الخصم جيدا شدد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي على صعوبة مواجهة بيدفست الجنوب افريقي غداً الأحد في اياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري يعرف قيمة وحجم المنافس و قام بدراسته جيدا لمعرفة نقاط القوة والضعف بفريق بيدفست.

وأوضح قائلا : خضنا شوط أول امام بيدفست الجنوب افريقي في القاهرة وحققنا الفوز بهدف نظيف وغدا سنخوض الشوط الثاني ونتمنى ان يحالفنا التوفيق لحسمه.