أخبار الأهلي اليوم.. البدري: درسنا بيدفيست جيداً ونتطلع لتحقيق الفوز

البدري: بيدفيست منافس قوي ونسعى لاستغلال نقاط الضعف فيه قال حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأنه درس فريق بيدفست جيدا خلال الفترة الماضية من خلال مشاهدة مباراة الذهاب وكذلك بعض المباريات للفريق في منافساته المحلية موضحا أن الاهلي يخوض مباراة أمام منافس منظم وقوي ويملك عناصر هجومية مميزة للغاية كانت تؤدي دور تكتيكي ودفاعي في القاهرة ويتوقع أن تتحرر من هذه الادوار ف يمباراة الغد.

وشدد البدري انه يسعى لاستغلال بعض النقاط في المنافس لتحقيق المكسب في مباراة العودة وهو ما سيلعب من أجله ولكن لحذر دفاعي للحفاظ على فارق الهدف الذي حققه الاهلي في مباراة الذهاب ، واوضح انه يشرح في محاضرة مساء اليوم بعض الامور المهمة للاعبين حول مباراة الغد. البدري: ليدنا الثقة في العناصر الموجودة بالرغم من الغيابات

وأضاف بأن لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية مرضية للصعود لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا ومواصلة المشوار الذي يسعى إليه وكذلك الجماهير من أجل لقب هذا الموسم