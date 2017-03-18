صدمة لمرتضى منصور.. الفيفا يختار جريشة ضمن حكام مونديال الشباب

الفيفا يقرر اختيار جهاد جريشة لإدارة مباريات كأس العالم للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن اختيار الحكم جهاد جريشة لإدارة مباريات كأس العالم للشباب التي ستقام في كوريا الجنوبية.

وقرر الفيفا تواجد جهاد جريشة ضمن حكام مونديال الشباب الذي سينطلق في شهر مايو القادم في كوريا الجنوبية، بمشاركة عربية من منتخب السعودية.

وكانت ازمة قد نشبت في الوسط الرياضي المصري بسبب جهاد جريشة بعدم تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في مواجهته أمام مصر المقاصة.

وتسببت الأزمة في انسحاب نادي الزمالك من مباريات الدوري المصري الممتاز، في ظل مطالبات من مرتضى منصور رئيس النادي بضرورة إيقاف الحكم الدولي.

ولم يصدر اتحاد الكرة قراراً رسمياً بشأن جهاد جريشة، قبل أن يعلن الفيفا عن اختياره ضمن حكام المونديال القادم للشباب بعد أسابيع قليلة.