مشاهدة بث مباشر مباراة سموحة وأولينزي ستارز 18-3-2018 بالكونفدرالية

مشاهدة مباراة سموحة وأولينزي ستارز بث مباشر

يلتقي نادي سموحة مع فريق سموحة وأولينزي ستارز الكيني مساء اليوم السبت في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي ستجمع سموحة وأولينزي ستارز في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة – الرابعة والنصف عصراً بتوقيت السعودية-.

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استطاع نادي سموحة أن يحقق الفوز على حساب أولينزي ستارز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي أقيمت ببرج العرب بالأسكندرية.

واستطاع سموحة أن يضع قدماً في دور الـ32 مكرر بعدما تفوق ذهاباً في مصر، ليصبح أمام مواجهة سهلة في لقاء اليوم الذي يقام بكينيا.

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يرغب نادي سموحة في اللحاق بالنادي المصري البورسعيدي في الدور القادم من كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما حسم الأخير تأهله.

وجاء تأهل المصري إلى الدور القادم بعدما جمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نشاط الاتحاد المالي، مما أدى لإقصاء فريق دجوليبا المالي من الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة سموحة وأولينزي ستارز

ستنقل قناة أون سبورت مباراة سموحة وأولينزي ستارز بشكل خاص وحصري في ظل حصولها على حقوق بث المباراة بعد إذاعتها لمواجهة الذهاب.