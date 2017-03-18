ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة وست بروميتش ألبيون وأرسنال في الدوري الإنجليزي

أرسنال يسقط أمام وست بروميتش بثلاثية

واصل أرسنال سلسلة نتائجه المخيبة وذلك بعدما انقاد للخسارة أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب “ذا هاوثورنس” في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

لم يمهل أصحاب الأرض الضيوف سوى 12 دقيقة فقط حتى تمكن كريج داوسون من إحراز الهدف الأول ، ونجح التشيلي أليكسيس سانشيز في إدارك التعادل لأرسنال في الدقيقة 15 ، لتمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون جديد وينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أضاف وست بروميتش الهدف الثاني عن طريق هال روبسون كالو في الدقيقة 55 ، وعزز كريج داوسون من تقدم فريقه محرزا الهدف الثاني له والثالث لوست بروميتش في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بفوز وست بروميتش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم تشهد المباراة مشاركة المصري محمد النني مع أرسنال حيث احتفظ به أرسين فينجر على مقاعد البدلاء.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة في المركز الخامس ،بينما رفع وست بروميتش ألبيون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن.