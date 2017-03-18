مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ووست برومتش 18-3-2018 بالدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة أرسنال ووست برومتش بث مباشر

يلتقي نادي أرسنال مع فريق وست برومتش البيون مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي ستجمع أرسنال ووست برومتش في الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة – الثالثة والنصف عصراً بتوقيت السعودية-.

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يدخل نادي أرسنال المباراة متواجداً في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، وبفارق ست نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني.

أما وست برومتش فيحتل المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة الإنجليزية بعدما استطاع أن يحصد 40 نقطة في مشواره بالبريميرليج حتى الآن.

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من المتوقع ان تشهد المواجهة عودة محمد النني لاعب خط الوسط المصري بأرسنال لقائمة الفريق بعدما شفي تماماً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

إلا أن النني سيكون متواجداً على مقاعد بدلاء أرسنال خلال المباراة بسبب عودته من الإصابة إلى جانب استعداد فريقه لملاقاة مانشستر سيتي في الجولة القادمة.

مشاهدة مباراة أرسنال ووست برومتش

ستنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة أرسنال ووست برومتش ألبيون بشكل خاص وحصري في ظل حصولها على حقوق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.