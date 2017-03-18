الزمالك: كنا على وشك ضم رمضان صبحي.. ولكن!

أحمد مرتضى: رمضان صبحي كان على وشك الانضمام للزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن اللاعب رمضان صبحي جناح الأهلي السابق وستوك سيتي الإنجليزي الحالي كان على وشك الانضمام للقلعة البيضاء.

وأشار عضو إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة بالنادي إلى أن رمضان صبحي كان لينتقل إلى فريقه بحسب ما أكده له مشرف سابق على الكرة بالقلعة البيضاء.

وأضاف أحمد مرتضى: ” رمضان صبحي كان على وشك الانضمام إلى نادي الزمالك، أحمد المشرفين السابقين على الكرة بالنادي أكد لي الأمر “.

وأكمل: ” لا يمكنني الكشف عن اسم المشرف الذي اتحدث عنه لأنه صديق شخصي لي، ولكنني أدرك أن رمضان بالفعل كان قريباً من الزمالك “.

واختتم: ” هناك شيئاً ما أوقف المفاوضات وعطل انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك “.

وكان رمضان صبحي قد أكد في تصريحات سابقة على أنه خاض اختبارات قطاع الناشئين في نادي الزمالك قبل أن يتم رفضه وقتها لينتقل إلى الأهلي.