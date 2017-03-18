مرتضى منصور: لا يوجد “دكر” بإمكانه حل مجلس الزمالك

مرتضى منصور: جلسة مع هاني أبو ريدة قبل تفعيل قرار الانسحاب

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لا يخشى أن يتم حل إدارة ناديه خلال الفترة المقبلة في ظل التمسك بالانسحاب من الدوري المصري.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيعقد جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري قبل إتخاذه لقرار تفعيل الانسحاب من الدوري المصري.

وأضاف مرتضى منصور: ” سنعقد جمعية عمومية في نادي الزمالك يوم 31 مارس الجاري من أجل إتخاذ قراراً بشأن الانسحاب من الدوري “.

وأكمل: ” لا يوجد دكر في مصر بإمكانه حل مجلس إدارة الزمالك، لا أخشى الأمر على الإطلاق، قرار الانسحاب مرتبط بالجماهير والجمعية العمومية “.

واختتم: ” عقدت جلسة مع وزير الشباب والرياضة وأكد لي على أنه لا يوجد اتحاد كرة حالياً، ولكنني لن أتخذ أي قرار بشأن الانسحاب سوى بعد عقد جلسة أخرى مع هاني أبو ريدة “.