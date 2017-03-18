مرتضى منصور: اتحاد الكرة أخفى دليل إعادة مبارة الزمالك والمقاصة

مرتضى منصور: تقرير المراقب يجبر اتحاد الكرة على إعادة لقاء الزمالك والمقاصة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أن تقرير حكم مباراة فريقه أمام مصر المقاصة يجبر اتحاد الكرة المصري على إعادة المواجهة.

وأشار مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية إلى أن تقرير محمد مصطفى مراقب مباراة الزمالك والمقاصة أكد على تغاضي الحكم جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض.

وشدد رئيس الزمالك على أن اتحاد الكرة المصري قام بإخفاء تقرير مراقب المباراة من أجل إتخاذ قرارهم الحالي بعدم إعادة المواجهة.

وكانت أزمة قد نشبت بين نادي الزمالك واتحاد الكرة بسبب عدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء للفريق الأبيض في لقاء المقاصة.

وهدد مرتضى منصور بانسحاب فريقه من الدوري المصري، قبل أن تفوض الجمعية العمومية للقلعة البيضاء إدارة الزمالك لإتخاذ القرار المناسب.