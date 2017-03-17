هل هناك أزمة في مركز الظهير الأيسر بالأهلي؟ سيد معوض يُجيب

سيد معوض: لا يوجد مشكلة في مركز الظهير الأيسر

علق سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المشكلة التي يعاني منها الفريق الأحمر هذا الموسم بقلة تأثير الجبهة اليسرى بالرغم من تواجد ثلاثة لاعبين.

ويعاني الأهلي هذا الموسم من انخفاض في مستوى الثلاثي علي معلول وحسين السيد وصبري رحيل وهو ما جعل المتابعين للفريق الأحمر يشير إلى وجود أزمة في هذا المركز.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” : “لا يوجد هناك مشكلة في مركز الظهير الأيسر والفريق يضم ثلاثة لاعبين على مستوى عالٍ”.

وأضاف “الجماهير والمتابعين للفريق يرغبون في الشعور بالتأثير الإيجابي لهذا المركز ونتمنى أن يحدث ذلك في مباراة بيدفيست”.