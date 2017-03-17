سيد معوض: التركيز سلاحنا أمام بيدفيست وهدفنا الاستمرار في بطولة إفريقيا

معوض: مواجهة بيدفيست هامة للجميع داخل الفريق

شدد سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مواجهة فريقه بعد غد أمام بيدفيست في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بيدفيست الجنوب إفريقي بعد غد الأحد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يكفي المارد الأحمر العودة بالتعادل من أجل العبور لدور المجموعات من البطولة بعد أن فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” : “مواجهة بيدفيست مهمة للجهاز الفني واللاعبين ونتمنى أن يحالقنا التوفيق فيها”.

معوض: هدفنا الاستمرار في البطولة

وأضاف “الاستمرار في بطولة أمم أفريقيا هو الهدف الرئيسي للجميع داخل الفريق ، بالرغم من قوة بيدفيست الذي قدم مباراة جيدة في القاهرة”.

وتابع “درسنا بيدفيست جيدا وحفظنا اللاعبين الخطة التي سيخوضون بها هذه المواجهة ،ويتبقى التوفيق يوم المباراة”.

وأتم حديثه “كان من الممكن أن نفوز في القاهرة بأكثر من هدف ونستريح قبل مباراة الإياب لو استغل اللاعبون الفرص التي أتيحت لهم وأؤكد بأن الحميع في الفريق في حالة تركيز من أجل عبور هذه العقبة والتأهل للدور المقبل”.