أخبار الزمالك اليوم.. محمد حلمي يستقر على خطة مواجهة رينجزر

الزمالك يستقر على خطة مواجهة رينجرز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي على الخطة التي سيواجه بها مضيفه رينجرز النيجيري.

ويحل الزمالك ضيفا على رينجرز الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، حيث فاز الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب بالقاهرة.

واستقر حلمي على عدم الدفع بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض لأمرين ، وهما الخوف عليه من الإصابة في الركبة خاصة وأن المباراة ستقام على ملعب “ترتان” ، بجانب حاجته للتأمين في وسط الملعب.

ومن المنتظر أن يشرك حلمي أحمد توفيق في وسط الملعب بجوار طارق حامد لمواجهة هجمات الفريق النيجيري الذي سيخوض المباراة بقوة هجومية من أجل تعويض نتيجة مباراة الذهاب.