“أخبار الأهلي” يكشف حقيقة الإطاحة بالبدري في حالة الخروح من دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ينفي نيته الاستغناء عن البدري في حالة الخروح من دوري أبطال إفريقيا

ترددت أنباء قوية في الساعات الأخيرة عن اتخاذمجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بتوجيه الشكر لحسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في حالة الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي مضيفه بيدفيست الجنوب إفريقي الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، حيث حقق الفريق الأحمر الفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب التي أقيمت بالقاهرة لمدافعه أحمد حجازي.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة الأهلي لـ”أخبار الأهلي” حقيقة هذه الأنباء حيث أكد على أنها مجرد اجتهادات صحفية ليس لها أساس من الصحة وأن المجلس متمسكا ببقاء البدري على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

وأضاف المصدر بأن البدري مستمر في مهمته مع الفريق وأن الغرض من خروج مثل هذه الأخبار في هذ التوقيت غرضها ضرب استقرار الفريق.