أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يُرحب بعودة عبد الشافي

الزمالك: مرحبا بعبد الشافي في أي وقت

رحب مجلس إدارة نادي الزمالك بعودة محمد عبد الشافي المحترف في صفوف نادي أهلي جدة السعودي وذلك في ظل الأنباء التي ترددت برغبة النادي السعودي في التخلي عنه نهاية الموسم الجاري.

ولعب عبد الشافي مع أهلي جدة 71 مباراة منذ الانتقال إليه قادما من الزمالك وحقق 4 بطولات معه طوال مسيرته الاحترافية.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة الفريق الأبيض أنه مرحب بعودة عبد الشافي للنادي مرة أخرى خاصة وأنه خرج من النادي إلى السعودية.

وأضاف المصدر بأن عبد الشافي واحداً من أبناء الزمالك والنادي يرحب به في أي وقت مشيرا إلى أنه مثل أي لاعب زملكاوي محترف في الخارج والنادي يرحب بهم في أي وقت.