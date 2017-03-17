المنتخب يُبلغ أحمد الشيخ بالانضمام للمعسكر المقبل استعدادا لودية توجو

الشيخ ينضم لمنتخب مصر

ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن قيام الجهاز الفني للمنتخب المصري بإجراء اتصالا هاتفيا بأحمد الشخ لاعب الأهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة بانضمامه لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا في الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري يتخلله خوض مواجهة ودية أمام منتخب توجو في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب تونس في يونيو المقبل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وتألق الشيخ بشكل لافت مع الفريق الفيومي هذا الموسم حيث يتصدر ترتيب هدافين الدوري برصيد 11 هدف.

وقام أسامه نبيه المدرب العام للمنتخب بإجراء اتصالات هاتفيا باللاعب وأبلغه بالحضور لمعسكر المنتخب المقبل استعدادا لودية توجو.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن القائمة النهائية للاعبي الدوري عقب نهاية مباريات الأندية المصرية في بطولات إفريقيا.