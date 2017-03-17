مدرب ستوك سيتي يٌكيل المديح لرمضان صبحي قبل مواجهة تشيلسي

هيوز: رمضان قدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة

مدح الإنجليزي مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي لاعبه المصري رمضان صبحي قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام ضيفه تشيلسي.

ويستضيف ستوك سيتي نظيره تشيلسي متصدر الترتيب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هيوز في المؤتمر الصحفي للمباراة “رمضان صبحي ظهر بمستوى جيد للغاية مع الفريق في المباريات السابقة وقدم أداءا مميزا ونجح في وضع بصمة له مع الفريق”.

وأضاف “غدا أمامنا مواجهة قوية ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر ومن الممكن أن ندفع ببعض التغييرات في التشكيل”.

والجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الأول برصيد 66 نقطة ، بينما يحتل ستوك سيتي المركز التاسع بـ36 نقطة.