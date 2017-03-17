ماذا قال مدرب بيدفيست قبل مواجهة الأهلي؟

هانت: واثق في الفوز على الأهلي والتأهل لدور المجموعات

أكد جافين هانت المدير الفني لبيدفيست الجنوب أفريقي أن لاعبيه قادرون على الإطاحة بالأهلي من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتعويض هزيمة مباراة الذهاب.

ويستضيف بيدفيست الأهلي الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف لأحمد حجازي.

وقال هانت في تصريحات صحفية “فوز الأهلي بهدف نظيف في القاهرة يمنحنا ثقة قبل مباراة الإياب ويعطينا الأمل من أجل تعويض هذه الخسارة وتحقيق الفوز بأكبر من هدف والصعود للدور المقبل”.

وأضاف “قدمنا أداءا جيدا في القاهرة وأبديت فخري بلاعبينا عقب هذه المباراة لأننا نعلم قوة الأهلي”.