كوبر يستقر على ضم عمرو جمال في معسكر الفراعنة المقبل

عمرو جمال يعود لمنتخب مصر

استقر الأرجنيتني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على ضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا في الفترة من 24 إلى 28 مارس حيث يخوض الفراعنة مباراة ودية أمام توجو استعدادا لخوض مواجهة تونس في شهر يونيو المقبل في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني أن كوبر استقر على ضم مهاجم الأهلي بعد أدائه المميز في الفترة الأخيرة مع فريقه واستعادة الكثير من مستواه الذي كان عليه قبل الإصابة التي تعرض لها.

وأضاف المصدر بأن كوبر يفكر جيدا في ضم مهاجم أخر للمنتتخب في هذا المعسكر بجانب عمرو جمال والمفاضة حاليا تتم بين باسم مرسي لاعب الزمالك وأحمد جمعة مهاجم المضري وعمرو مرعي مهاجم إنبي وعرفة السيد مهاجم وادي دجلة.