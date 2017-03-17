تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو

BBC على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة بيلباو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة مضيفة أتلتيك بيلباو غدا في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني “الليجا”.

وسيخوض ريال مدريد هذا اللقاء بقوته الضاربه باستثناء غياب كلا من بيبي وفاران ، فيما عاد جاريث بيل للقائمة بعد نهاية الإيقاف.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :

حراسة المرمى : نافاس – كاسيا – روبن يانيز

خط الدفاع : كارفخال – راموس – ناتشو – مارسيلو – دانيلو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيرز – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسينسيو – إيسكو

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – كريم بنزيمة – جاريث بيل – فاسكيرز – موراتا.