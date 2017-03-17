زيدان يعلق على مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو بالليجا

زيدان: مواجهة بيلباو معقدة

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه غداً أمام مضيفه أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة “بالفعل غداً ستكون مباراة معقدة ، السان ماميس ملعب صعب ولا يوجد فريق فاز به إلا برشلونة هذا العام”.

وأضاف “نريد الفوز ببطولتي الليجا ودوري الأبطال وذلك علينا تحقيق الفوز في جميع المباريات التي نخوضها سواء على ملعبنا وخارجه”.

زيدان: بايرن ميونيخ خصم قوي ويملك مدرب عبقري

وتابع “علينا التفكير في مباراة الغد أمام بيلباو ، نحن في كامل الجاهزية والأستعداد لخوض هذه المباراة”.

وعن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أوقعته في مواجهة بايرن ميونيخ قال زيزو ” بايرن ميونيخ خصم قوي جداً وصعب للغاية ومع مدرب عبقري ، سوف تكون مباراة كبيرة للغاية”.

وأتم حديثه “الآن لا يجب علينا أن نفكر في مسابقة دوري إبطال أوروبا، لدينا مباراة صعبة غداً في الليجا”.