فرحة غير مكتملة للأهلي في جنوب إفريقيا قبل مواجهة بيدفيست

الأهلي يستعيد جهود حمودي قبل مواجهة بيدفيست

تلقى حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي اليوم الجمعة بشرى سعيدة على هامش تدريبات الفريق في جنوب إفريقيا.

وجاءت البشرى بعدما أعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن جاهزية أحمد حمودي لاعب وسط الفريق للمشاركة في مباراة بيدفيست المقبلة.

وكان حمودي قد اشتكى في الفترة الأخيرة من إصابة في العضلة الخلفية أدت إلى استبعاده من مران الفريق والخضوع لتدريبات تأهيلية.

وشارك اليوم أحمد حمودي في تقسيمة الفريق بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباراة.

غموض حول موقف مؤمن زكريا قبل مباراة بيدفيست

ولم تكتمل فرحة البدري باستعادة حمودي حيث فشل مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق في الانتظام بالمران الجماعي للفريق خاصة وأنه يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.

وقرر الجهاز الطبي الفصل في موقف اللاعب على هامش المران الأخير للأهلي غدًا في جنوب إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيدفيست الجنوب إفريقي على ارض الأخير ووسط جماهيره بعد غد الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في تحقيق الفوز على بيدفيست في مباراة الذهاب بهدف دون رد على ملعب السلام بالقاهرة سجله أحمد حجازي مدافع الفريق.