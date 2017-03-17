من هو محمد حسن الذي يفاوضه الاهلي لضمه في الانتقالات الصيفية؟

أنباء عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع ناشئه السابق

ترددت أنباء قوية داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة تفيد بأن الجهاز الفني للفريق بات يراقب لاعبه السابق محمد حسن المتواجد حاليًا في نادي بلدية المحلة لاستعادة خدماته مرة أخرى.

وكان الأهلي قد استغنى عن اللاعب في وقت سابق لينضم لصفوف بلدية المحلة الذي يقدم معه حاليًا مستوى مميز جعله على رادار الأهلي مرة أخرى.

ولعب محمد حسن في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فتحي مبروك قبل التعاقد مع جاريدو الذي أعاد اللاعب لفريق الشباب مرة أخرى.

وخرج اللاعب في وقت سابق منتقدًا جاريدو ووصفه بأنه كان يكره اللاعبين الصاعدين ودائمًا ما يريد الاعتماد على اللاعب الجهاز.

وكان الجميع يتوقع للاعب وسط الأهلي السابق مستقبل كبير خاصة وانه كان أحد أهم لاعبي الفريق في مرحلة الناشئين خاصة وانه كان يقدم مستوى مميز للغاية.

ولم يحالف التوفيق اللاعب خاصة بعدما تعرض للإصابة الملعونة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع شباب الأهلي أمام سموحة ليفقد جزء كبير من مستواه.

وبدأ اللاعب حاليًا استعادة مستواه الفني وتألق مع بلدية المحلة يجعله تحت ميكروسكوب الأهلي خاصة وأنه أحد أبنائه.